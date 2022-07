Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022 | Berlusconi | “Pensioni più alte in programma FI”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 22 luglio 2022), campagna elettorale al via per Silvio. “Nel nostroc’è l’aumento delle, tutte le nostre, ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità, c’è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia serena e dignitosa e poi c’è l’impegno a mettere a dimora, a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio nazionale”. Così il presidente di Fi, Silvio, abbozzando in una intervista al Tg5 il contenuto delelettorale del partito. “Proprio in questi giorni – ha aggiunto– stavo finendo ...