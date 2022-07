Tumore del polmone e cure mirate: quando la terapia si fa su misura (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Tumore al polmone è una malattia complessa e molto aggressiva ma grazie al progresso della ricerca scientifica sta diventando sempre più curabile. Se fino a dieci anni fa le uniche cure disponibili erano la chirurgia e la chemioterapia, oggi la conoscenza dei meccanismi alla base della crescita e della diffusione di questa neoplasia ha permesso di sviluppare farmaci a bersaglio molecolare in grado di colpire selettivamente le cellule tumorali. Leggi anche › Tumore al polmone: nasce Breathink, l’iniziativa per trovare soluzioni “di ampio respiro” ... Leggi su iodonna (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilalè una malattia complessa e molto aggressiva ma grazie al progresso della ricerca scientifica sta diventando sempre più curabile. Se fino a dieci anni fa le unichedisponibili erano la chirurgia e la chemio, oggi la conoscenza dei meccanismi alla base della crescita e della diffusione di questa neoplasia ha permesso di sviluppare farmaci a bersaglio molecolare in grado di colpire selettivamente le cellule tumorali. Leggi anche ›al: nasce Breathink, l’iniziativa per trovare soluzioni “di ampio respiro” ...

