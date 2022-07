cmdotcom : #Monza incontenibile, l'ultima idea è William #Carvalho: contatti in corso - sportli26181512 : Monza incontenibile, l'ultima idea è William Carvalho: contatti in corso: Caprari e Ranocchia sono solo gli ultimi… -

Calciomercato.com

... la prima in rimonta con Busto, la seconda, con, con un terzo set dominato dopo aver subito ... Busto invece può contare su una Pianialla quale il muro e la difesa cuneese non ...... la prima in rimonta con Busto, la seconda, con, con un terzo set dominato dopo aver subito ... Busto invece può contare su una Pianialla quale il muro e la difesa cuneese non ... Monza incontenibile, l'ultima idea è William Carvalho: contatti in corso Caprari e Ranocchia sono solo gli ultimi in ordine temporale, i colpi di mercato che il Monza ha regalato ai suoi tifosi fin qui sono stati tanti. E tanti ancora ne arriveranno prima della chiusura de ...Adriano Galliani ha incontrato il ds del Napoli Giuntoli per cercare di trovare la quadra anche su Andrea Petagna.