Lazio Acerbi | l’agente a colloquio con il giocatore per il futuro | le ultime

Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, frattura insanabile. In 'soccorso' può arrivare...Inzaghi - ManuBaio : #Napoli su #Acerbi della #Lazio. Operazione da 5 milioni di euro. @sscnapoli @OfficialSSLazio @SkySport - CalcioNews24 : Colloquio tra agente e #Acerbi per il suo futuro alla #Lazio ?? - LALAZIOMIA : Schira a Lazio Style Radio: “Sirene estere per Hysaj, Vecino pista calda”. E su Emerson… - infoitsport : Lazio, Sky: “Luis Alberto e Acerbi vicinissimi alla cessione” -

Commenta per primo C'era anche Federico Pastorello ieri ad Auronzo di Cadore. Ma non per assistere all'amichevole della. Il procuratore sportivo ha avuto un colloqui conper fare il punto sulla sua situazione in uscita. A riportare la notizia oggi è Repubblica . Oltre alla corte spietata del Monza - ...... i dati statistici della partita del 21 luglio, valida come amichevole precampionato(4 - 3 - ... A disposizione:Alia, Furlanetto, Casale,, Akpa Akpro, Kiyine. Allenatore: Maurizio Sarri. ...La Lazio ha chiuso la sua prima parte di ritiro ad Auronzo di Cadore. La squadra allenata da Maurizio Sarri farà ritorno a Roma per poi partire alla volta della Germania, il 26 luglio, ...ROMA- Blitz a Milano di Lotito, l'obiettivo è quello di portare a Sarri anche il secondo portiere. Il patron della Lazio si è mosso in prima persona ed è probabile ci sia stato un incontro diretto con ...