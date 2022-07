“Draghi stupido. Conduzione grottesca della crisi”: Tremonti è un fiume in piena (video) (Di venerdì 22 luglio 2022) “Uno stupido”. “Conduzione della crisi grottesca da parte di Draghi”. Giulio Tremonti, ospite a “Controcorrente” su Rete 4, a governo appena caduto, non usa perifrasi per delineare il comportamento dell’ormai ex premier in questa pagina di crisi istituzionale. L’ex ministro dell’economia del governo Berlusconi smonta tutti i passaggi di un SuperMario tutt’altro che super. Il tema principale di tutti i talk show di queste ore è passare al setaccio le mosse di Mario Draghi da lunedì scorso a ieri, giorno del suo ultimo atto a Palazzo Chigi. L’economista offre una visione realistica dei fatti, contrariamenti agli ‘osanna’ della Bonafè , la grillina di ordinanza in studio. “Un governo serio avrebbe dovuto chiedere la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022) “Uno”. “da parte di”. Giulio, ospite a “Controcorrente” su Rete 4, a governo appena caduto, non usa perifrasi per delineare il comportamento dell’ormai ex premier in questa pagina diistituzionale. L’ex ministro dell’economia del governo Berlusconi smonta tutti i passaggi di un SuperMario tutt’altro che super. Il tema principale di tutti i talk show di queste ore è passare al setaccio le mosse di Marioda lunedì scorso a ieri, giorno del suo ultimo atto a Palazzo Chigi. L’economista offre una visione realistica dei fatti, contrariamenti agli ‘osanna’Bonafè , la grillina di ordinanza in studio. “Un governo serio avrebbe dovuto chiedere la ...

