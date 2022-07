Calciomercato Inter, ecco le alternative low cost a Milenkovic (Di venerdì 22 luglio 2022) Calciomercato Inter, in caso di mancato arrivo di Milenkovic, Marotta lavora per due piste più economiche: Acerbi e Zagadou L’Inter non è disposta a commettere lo stesso errore due volte, e prevenire è meglio che curare. Qualora, infatti, la trattativa per Nikola Milenkovic della Fiorentina non andasse in porto, i nerazzurri hanno già pronti due nomi di profili low-cost per sostituirlo. Si tratta di Axel Zagadou, libero dopo la scadenza col Borussia e già proposto ai nerazzurri, e il secondo è Francesco Acerbi, dopo l’addio alla Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022), in caso di mancato arrivo di, Marotta lavora per due piste più economiche: Acerbi e Zagadou L’non è disposta a commettere lo stesso errore due volte, e prevenire è meglio che curare. Qualora, infatti, la trattativa per Nikoladella Fiorentina non andasse in porto, i nerazzurri hanno già pronti due nomi di profili low-per sostituirlo. Si tratta di Axel Zagadou, libero dopo la scadenza col Borussia e già proposto ai nerazzurri, e il secondo è Francesco Acerbi, dopo l’addio alla Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | #Pirola in sede per il rinnovo fino al 2027, poi prestito alla @OfficialUSS1919: i dettagl… - SimoneTogna : Con una somma totale di 333.6 milioni di euro derivante da tutti i trasferimenti in carriera, il cartellino di Rome… - DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - sportli26181512 : Inter, Marotta: 'Bremer occasione sfumata. Dybala? Non c'era posto': Le parole dell'amministratore dell'Inter a Daz… - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Salernitana, che colpo: Piatek. Ufficiale: Cortinovis al Verona e Muriqi al Maiorca - La Gazze… -