sportli26181512 : 'Mi bastarono dieci minuti per scoprire #Dybala': Il ricordo del talent scout del nuovo attaccante della #Roma: ave… -

Corriere dello Sport

NEW YORK -minuti. " Il modo in cui toccava il pallone, la giocata, quel tenere alta la testa. Urlai subito basta, lo chiamai e gli dissi: fai venire qui tuo papà ". Di quel bambino di neanche ...Tra pochi giorni, per l'esattezza il 26 luglio, ricorrerannoanni dalla famosa frase 'whatever it takes' pronunciata da Mario Draghi quando era ai primi mesi di governatore della BCE .queste tre parole per spegnere l'incendio che stava per ... Dybala: "La determinazione della Roma ha fatto la differenza" NEW YORK - Bastarono dieci minuti. « Il modo in cui toccava il pallone, la giocata, quel tenere alta la testa. Urlai subito basta, lo chiamai e gli dissi: fai venire qui tuo papà ». Di quel bambino di ...Il governatore della BCE, Christine Lagarde, sta uccidendo l'euro con una politica monetaria sconclusionata e fuori dalla realtà ...