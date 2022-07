Gianna Nannini torna in tour in Italia: scopri tutte le date (Di giovedì 21 luglio 2022) “L’estate sta finendo, il rock comincia adesso! Ci incontriamo alle ultime date Italiane del tour con “Revolution”, “Primadonna”, “L’aria sta finendo” “La differenza” e tanti altri brani, per farvi saltare in questa gioia estiva!“ ha dichiarato Gianna Nannini pronta a salire nuovamente sui palchi Italiani dopo lo straordinario successo del tour teatrale. Dopo ben 10 date in Germania davanti a migliaia di spettatori in due settimane, Gianna Nannini è pronta a tornare in tour in Italia nelle più suggestive location open air e nei principali festival estivi, proseguendo questo autunno nei teatri. Quello estivo sarà un tour elettro acustico con una ... Leggi su zon (Di giovedì 21 luglio 2022) “L’estate sta finendo, il rock comincia adesso! Ci incontriamo alle ultimene delcon “Revolution”, “Primadonna”, “L’aria sta finendo” “La differenza” e tanti altri brani, per farvi saltare in questa gioia estiva!“ ha dichiaratopronta a salire nuovamente sui palchini dopo lo straordinario successo delteatrale. Dopo ben 10in Germania davanti a migliaia di spettatori in due settimane,è pronta are ininnelle più suggestive location open air e nei principali festival estivi, proseguendo questo autunno nei teatri. Quello estivo sarà unelettro acustico con una ...

GammaStereoRoma : Gianna Nannini - Indimenticabile - solospettacolo : Gianna Nannini, continua il tour, un'estate di concerti - SMSNEWSOFFICIAL : GIANNA NANNINI in tour da fine luglio nelle principali location open air e festival italiani - KristerSundback : Gianna Nannini - I Maschi (1987) - lavocemanduria : Non ti fermare al titolo, leggi per intero la notizia e condividila -