Traffico Roma del 20-07-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare Maggiore prudenza lungo la carreggiata esterna Dov'è un incidente in quest'ultima ora è rallentato ulteriormente gli spostamenti tra la Colombo è la più scarsa la circolazione sulla tratto Urbano della A24 sull'intero percorso della tangenziale est prudenza sulla Cassia dove a causa di un incidente momentaneamente chiuso alil tratto tra Sutri e Querce d'Orlando In entrambe le direzioni ancora per la presenza di un incidente per lavori in corso si viaggia in coda su via torricola e successivamente su via del Casale Rotondo in direzione di via Appia Nuova prudenza sempre per un tamponamento su via Boncompagni dove sono inoltre possibili momentanee chiusure per i rilievi da parte delle autorità in prossimità di ...