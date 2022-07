Il metaverso su TIME, premesse e prospettive (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Il celebre periodico americano TIME ha dedicato al metaverso una sua copertina, cercando di analizzare i suoi effetti sulla nostra società. La rivista non è nuova a questo tipo di iniziative e anzi possiede un suo spazio su The Sandbox. Lo speciale, prendendo le proprie mosse da un rapporto della US Securities and Exchange Commission, passa in rassegna la vicenda biografica del Web3 e prospetta alcune interessanti conclusioni etiche: spetterebbe infatti ad utenti e sviluppatori il compito di costruire una società futura più equa, sfruttando il potere aggregante del metaverso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Il celebre periodico americanoha dedicato aluna sua copertina, cercando di analizzare i suoi effetti sulla nostra società. La rivista non è nuova a questo tipo di iniziative e anzi possiede un suo spazio su The Sandbox. Lo speciale, prendendo le proprie mosse da un rapporto della US Securities and Exchange Commission, passa in rassegna la vicenda biografica del Web3 e prospetta alcune interessanti conclusioni etiche: spetterebbe infatti ad utenti e sviluppatori il compito di costruire una società futura più equa, sfruttando il potere aggregante del. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

