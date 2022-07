Crippa (M5s) si distanzia da Conte: 'Se Draghi apre ingiustificabile rifiutare la ficucia' (Di martedì 19 luglio 2022) Se Conte insiste i rischi di scissione della scissione ci sono tutti: 'C'è una variabile: Draghi deve dire qualcosa. L'oggetto è cosa dirà Draghi e come si reagirà alle dichiarazioni di Draghi . ... Leggi su globalist (Di martedì 19 luglio 2022) Seinsiste i rischi di scissione della scissione ci sono tutti: 'C'è una variabile:deve dire qualcosa. L'oggetto è cosa diràe come si reagirà alle dichiarazioni di. ...

GiovaQuez : Visto che il M5s ha sempre detto che non era un voto sulla fiducia, tanto che alla Camera l'ha votata, non si capis… - pietroraffa : Davide #Crippa (M5s):'Colleghi, bisogna essere 'onestamente intellettuali''. Sì, ha detto proprio 'onestamente int… - FulvioPaglia : D’Inca, Buffagni e Crippa, non proprio tre passanti del M5S sono contro la decisione di non votare domani presa da Conte. Si balla ancora. - lettore1969 : RT @erretti42: Crippa (M5s): “Se Draghi apre ai nostri temi è ingiustificabile non votare fiducia” Crippa, vattene @crippa5stelle - attilasarti : RT @Pinucci63757977: Continua la notte dei lunghi coltelli: Crippa,capogruppo del m5s alla Camera,draghiano,ha fatto saltare il contratto d… -