Covid | Il virus continua la sua diffusione, tra la gente cresce l'ansia di un nuovo lockdown (Di martedì 19 luglio 2022) Un nuovo lockdown è in arrivo? Se i contagi continuano a salire c'è chi lo profila all'orizzonte, facendo aumentare l'ansia tra le persone. Scopriamo insieme dove il virus si sta maggiormente diffondendo nel nostro paese. L'ondata Covid sembra non fermarsi più, è inarrestabile, e per questo motivo sarà inevitabile dover imparare a conviverci. Non possiamo chiuderci in casa per sempre! La curva dei contagi da Covid-19 torna a salire – (frosinonetoday) – curiosauro.itSta arrivando un nuovo lockdown? Alcuni pensano sia inevitabile, altri dicono che è inutile perché con questo virus bisognerà imparare a conviverci. Ma quali sono le province italiane più colpite dall'ondata estiva di Covid-19? Sì, perché ... Leggi su curiosauro

