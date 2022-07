Bremer | destinazione a sorpresa | bruciata l’Inter

(Di martedì 19 luglio 2022) Colpo gobbo al, la chiusura dell’affaresembrava ad un passo ma l’inserimento di un altro top club ha cambiato le carte in tavola PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una sessione di calciomercato che sembra giocare molte delle sue carte più importanti proprio dai difensori, tre dei primi quattro club in classifica la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

ColpogobboYtube : @elli_alex La scelta però è del ragazzo. Se bremer scegliesse solamente L'inter nessuno avrebbe da ridire. Il fatto… - rit_amicucci : @romeoagresti @FabDellaValle @GiovaAlbanese @MomblanOfficial quando si saprà ufficialmente la destinazione di Bremer? Oggi? - ZonaBianconeri : RT @Rosso3Nero: #Bremer non sembra intenzionato a cambiare idea sulla sua destinazione. Ieri ha dichiarato:'c'è una trattativa con la #Juve… - Rosso3Nero : #Bremer non sembra intenzionato a cambiare idea sulla sua destinazione. Ieri ha dichiarato:'c'è una trattativa con… - MatteoCampbells : ?? Secondo #SkySport l'affare #Bremer verrà deciso domani mattina con una partita di Morra tra Cherubini e Marotta;… -

Un'opera che era riuscita,aveva dato il suo assenso e respinto gli assalti delle altre ... dopo una serie di acquisti, ma se per Pinamonti non c'è ancora accordo con l'Atalanta (...... che dopo aver lasciato la Juventus a parametro zero era in attesa di decidere la sua. ... Stretta per. Matthijs De Ligt ha salutato nel tardo pomeriggio la Juventus , per prendere il ...La Sampdoria potrebbe cedere Colley in questa sessione di calciomercato, sarebbe lui il sostituto di Bremer… La Sampdoria in questa finestra di calciomercato rivoluzionerà la squadra in tutti i repart ...Colpo gobbo all'Inter, la chiusura dell'affare Bremer sembrava ad un passo ma l'inserimento di un altro top club ha cambiato le carte in tavola ...