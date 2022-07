Gas, Draghi in Algeria: “In arrivo 4 mld di metri cubi”. Ma intanto Gazprom dà un annuncio che gela l’Ue (Di lunedì 18 luglio 2022) Con una lettera datata 14 luglio, Gazprom ha avvisato i clienti europei che non potrà garantire le forniture di gas a causa di circostanze «straordinarie», una formula che sembra voler mettere al riparo Mosca dalle possibili penalità di carattere contrattuale. La lettera, di cui ha dato notizia l’agenzia Reuters, fa temere che non ci sarà alcuna ripresa del flusso da Nord Stream, sospeso la settimana scorsa per riparazioni ordinarie. La fine dei lavori, per i quali è stata necessaria una turbina dal Canada, era attesa per il 21 luglio, ma il nuovo annuncio innalza i timori su un taglio definitivo alle forniture dal gasdotto che porta il gas in Germania e, da lì, altri Paesi europei. Il tutto mentre la Russia aumenta le vendite alla Cina e tanto l’Italia quanto l’Ue moltiplicano gli sforzi per gli approvvigionamenti da altri ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Con una lettera datata 14 luglio,ha avvisato i clienti europei che non potrà garantire le forniture di gas a causa di circostanze «straordinarie», una formula che sembra voler mettere al riparo Mosca dalle possibili penalità di carattere contrattuale. La lettera, di cui ha dato notizia l’agenzia Reuters, fa temere che non ci sarà alcuna ripresa del flusso da Nord Stream, sospeso la settimana scorsa per riparazioni ordinarie. La fine dei lavori, per i quali è stata necessaria una turbina dal Canada, era attesa per il 21 luglio, ma il nuovoinnalza i timori su un taglio definitivo alle forniture dal gasdotto che porta il gas in Germania e, da lì, altri Paesi europei. Il tutto mentre la Russia aumenta le vendite alla Cina e tanto l’Italia quantomoltiplicano gli sforzi per gli approvvigionamenti da altri ...

Pubblicità

CarloCalenda : Oggi #Draghi è in Algeria per trovare forniture di gas per l’Italia. Tre giorni fa, PD, FDI, Lega, SEL e M5S erano… - CottarelliCPI : L’Algeria diventa il primo fornitore di gas dell’Italia. Un altro successo del Governo Draghi che forse qualcuno do… - Palazzo_Chigi : Vertice Intergovernativo ???? ????, Draghi: Le Intese firmate oggi ad Algeri riflettono l’ampio spettro di collaborazio… - ninabecks1 : RT @Palazzo_Chigi: Vertice Intergovernativo ???? ????, Draghi: Le Intese firmate oggi ad Algeri riflettono l’ampio spettro di collaborazione tr… - cosmar76 : RT @CottarelliCPI: L’Algeria diventa il primo fornitore di gas dell’Italia. Un altro successo del Governo Draghi che forse qualcuno dovrebb… -