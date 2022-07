Regalo agli extracomunitari abusivi: case popolari per tutti (Di domenica 17 luglio 2022) Sgomberata a Roma Valle Fiorita dopo un decennio di occupazione abusiva. La giunta Gualtieri ha sistemato negli alloggi popolari 170 persone. Insorge Fdi: "Illegale, scavalcate graduatorie: sinistra complice" Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 luglio 2022) Sgomberata a Roma Valle Fiorita dopo un decennio di occupazione abusiva. La giunta Gualtieri ha sistemato negli alloggi170 persone. Insorge Fdi: "Illegale, scavalcate graduatorie: sinistra complice"

