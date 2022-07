Finale getto del peso con Nicholas Ponzio stanotte in tv: orario e diretta streaming Mondiali Eugene 2022 (Di domenica 17 luglio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta la Finale del getto del peso maschile valida per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. Per l’Italia, occhi puntati su Nicholas Ponzio: l’italoamericano ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine per la conquista della medaglia. Il nativo di San Diego, infatti, si è confermato ad altissimi livelli già nelle qualificazioni, centrando un lancio da 21.35 metri che è valso il passaggio diretto alla Finale. L’inizio dell’evento è fissato alle ore 03:27 della notte tra domenica 17 e lunedì 18 luglio. La gara verrà trasmessa in chiaro sui canali Rai oppure via satellite su Sky Sport Arena, oltre che in streaming ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) L’e le indicazioni per vedere inladeldelmaschile valida per idi atleticain corso a. Per l’Italia, occhi puntati su: l’italoamericano ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine per la conquista della medaglia. Il nativo di San Diego, infatti, si è confermato ad altissimi livelli già nelle qualificazioni, centrando un lancio da 21.35 metri che è valso il passaggio diretto alla. L’inizio dell’evento è fissato alle ore 03:27 della notte tra domenica 17 e lunedì 18 luglio. La gara verrà trasmessa in chiaro sui canali Rai oppure via satellite su Sky Sport Arena, oltre che in...

Pubblicità

TuttocalcioS : 21.00 400 metri donne, Batterie: MANGIONE 02.33 100 metri donne, Semifinali: DOSSO 03.27 Getto del peso uomini, F… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'L'azzurro Nicholas James Ponzio vola in finale nel getto del peso ai mondiali di atletica in corso a… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: L'azzurro Nicholas James Ponzio vola in finale nel getto del peso ai mondiali di atletica in cor… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, Mondiali: Ponzio vola in finale nel getto del peso con 21.35 metri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Mondiali: Ponzio vola in finale nel getto del peso con 21.35 metri -