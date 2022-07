Pamela Petrarolo a IsaeChia: “Ecco chi non meritava la finale dell’Isola 16” (Di giovedì 14 luglio 2022) Gli over 30 se la ricorderanno per essere state una delle protagoniste di Non è la Rai, la trasmissione cult degli anni ’90 che ha segnato un’intera generazione. Stiamo parlando di Pamela Petrarolo, conosciuta dai fan del programma di Gianni Boncompagni anche come The Voice. L’abbiamo ritrovata a distanza di 16 anni dalla sua partecipazione ne La Fattoria, reality show condotto da Barbara D’Urso, come concorrente dell’edizione appena conclusa de L’Isola dei Famosi. Entrata a reality in corso insieme a Marco Maccarini, Luca Daffrè, poi classificatosi secondo, e Gennaro Auletto, Pamela Petrarolo è arrivata a un passo dalla finale. Dopo oltre tre settimane in solitaria su Playa Sgamadissima, è stata sconfitta al televoto da Nick Luciani solo per un soffio. Noi di Isa e Chia l’abbiamo raggiunta ... Leggi su isaechia (Di giovedì 14 luglio 2022) Gli over 30 se la ricorderanno per essere state una delle protagoniste di Non è la Rai, la trasmissione cult degli anni ’90 che ha segnato un’intera generazione. Stiamo parlando di, conosciuta dai fan del programma di Gianni Boncompagni anche come The Voice. L’abbiamo ritrovata a distanza di 16 anni dalla sua partecipazione ne La Fattoria, reality show condotto da Barbara D’Urso, come concorrente dell’edizione appena conclusa de L’Isola dei Famosi. Entrata a reality in corso insieme a Marco Maccarini, Luca Daffrè, poi classificatosi secondo, e Gennaro Auletto,è arrivata a un passo dalla. Dopo oltre tre settimane in solitaria su Playa Sgamadissima, è stata sconfitta al televoto da Nick Luciani solo per un soffio. Noi di Isa e Chia l’abbiamo raggiunta ...

