Amichevoli estive Inter: date, orari e dove vederle in tv | VIDEO (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutte le Amichevoli estive dell'Inter di Simone Inzaghi dopo l'esordio di Lugano, dove ha vinto per 1-4 e si è rivista la Lu-La. Ecco, dunque, dove, come e quando guardare le partite dei nerazzurri in questo VIDEO della redazione di 'GazzettaTV' Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutte ledell'di Simone Inzaghi dopo l'esordio di Lugano,ha vinto per 1-4 e si è rivista la Lu-La. Ecco, dunque,, come e quando guardare le partite dei nerazzurri in questodella redazione di 'GazzettaTV'

Pubblicità

Inter : ?? Il calendario delle amichevoli estive dei nerazzurri ????? - OfficialASRoma : ???????? ?? Ecco il programma delle nostre amichevoli in Portogallo ???? - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Amichevoli estive @Inter: date, orari e dove vederle in tv | #VIDEO - #Inter - PianetaMilan : Amichevoli estive @Inter: date, orari e dove vederle in tv | #VIDEO - #Inter - infoitsport : Amichevoli estive, il Lecce perde di misura con il Bochum -