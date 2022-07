Governo, Draghi cerca la mediazione con Conte per evitare la crisi: strada in salita - Asse con il Colle (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo lo strappo alla Camera, giovedì al Senato si giocherà la partita più importante: se i pentastellati non dovessero votare il decreto aiuti, con annessa fiducia, la sorte dell'esecutivo potrebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo lo strappo alla Camera, giovedì al Senato si giocherà la partita più importante: se i pentastellati non dovessero votare il decreto aiuti, con annessa fiducia, la sorte dell'esecutivo potrebbe ...

Pubblicità

GianlucaVasto : La renziana che si occupa di taxi e ncc è ancora al Governo o Draghi l'ha già rimossa? ... 'uber' alles - IlContiAndrea : #Draghi al #Quirinale (crisi di Governo?) #Totti e la #Blasi si separano #Amadeus annuncia cose su #Sanremo2023… - ivanscalfarotto : Cadesse il Governo, per il mondo saremmo il Paese che si è privato della guida autorevole di Draghi per un termoval… - AM_Porta : RT @LuigiGiliberti2: Senza una persona autorevole e credibile come Draghi, potremmo ritrovarci con una banda di incapaci al governo e lo sp… - PulcinoRossoner : RT @pier_falasca: Metafora: sul DL Aiuti il M5S ha sospeso la fornitura di gas al governo. Formalmente lo stop arriva per ragioni di manute… -