Napoli, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo un buon campionato, chiuso in terza posizione e con la qualificazione alla Champions League, il Napoli è pronto a ripartire. La stagione partirà la seconda settimana di luglio quando gli azzurri si ritroveranno a Dimaro per i primi test fisici, le visite mediche ed i primi allenamenti. Ancora non definite le amichevoli estive che dovranno affrontare i campani. In aggiornamento Giovedì 14 luglio Ore 18.00 Napoli-Anaune Domenica 17 luglio orario da definire, Napoli-Perugia Sabato 30 luglio orario da definire, Napoli-Maiorca SportFace.

