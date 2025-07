Cesea lancia la raccolta fondi per ampliare la sede | 250euro e 5mila mattoncini

CESEA dà il via a una nuova grande avventura: la campagna di raccolta fondi per ampliare la sede, con l'obiettivo di raccogliere 250 euro e 5.000 mattoncini. Un gesto che unisce comunità e volontà di crescere, come dimostrato dal coinvolgimento del sindaco Gattinoni e dell’assessore Manzoni. La strada verso un futuro più solido e solidale è iniziata, e ogni contributo conta per costruire un domani migliore.

Lecco, 2 luglio 2025 – La campagna di foundrising lanciata da CESEA ha preso ufficialmente il via con le prime due donazioni. In mattinata il sindaco Mauro Gattinoni e l’assessore al Welfare Emanuele Manzoni, hanno messo le proprie firme in calce ai primi “mattoncini”. In serata faranno lo stesso i tanti invitati all’apericena nella sede di via dei Riccioli. Primi passi di una nuova, grande avventura che a CESEA hanno voluto battezzare con lo slogan “Allargare le mura per aumentare la cura”. L’obiettivo è ambizioso: raccogliere 250mila euro in due anni, necessari per ampliare la sede del servizio socio occupazionale del Comune di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cesea lancia la raccolta fondi per ampliare la sede: 250euro e 5mila “mattoncini”

