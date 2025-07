Ucraina ecco la lista delle armi bloccate da Trump | ora per Kiev sarà più dura resistere all’offensiva russa

L’Ucraina si trova di nuovo sull’orlo di un baratro, con le truppe russe pronte all’attacco e il sostegno militare statunitense sotto stretta morsa. La decisione di Trump di bloccare armi vitali come il NASAMS e il sistema HIMARS rappresenta un colpo duro per Kiev, che da tre anni resiste con coraggio e determinazione. Ora più che mai, la sfida per l’Ucraina è dimostrare che la resistenza può superare anche gli ostacoli più insidiosi.

Con 50mila soldati russi pronti a partire all'assalto di Sumy, l' Ucraina dovrà fare a meno anche della risorsa che più di tutte le altre le ha permesso di resistere a tre anni e mezzo di offensiva russa: il sostegno militare americano. La comunicazione della Casa Bianca è la peggiore che potesse arrivare a Kiev in questo momento perché a rimanere bloccati al di là dei confini del Paese di Volodymyr Zelensky sono anche sistemi d'arma fondamentali per frenare l'avanzata russa verso ovest. L'elenco delle armi bloccate A fornire la lista è stato Politico e in essa sono contenuti armamenti già noti per l'importanza che è stata loro attribuita negli anni in cui gli alleati discutevano in che modo poter sostenere Kiev.

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

UCRAINA | La Russia ha schierato 50.000 soldati nell'area intorno a Sumy, con un rapporto di circa tre a uno rispetto alle forze ucraine. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui le truppe russe sono a soli 19 chilometri dalla città ucraina. #ANSA Vai su Facebook

Scholz Kiev: Putin non potrà imporre le sue condizioni. Da Usa nuovo pacchetto di armi da 725 mln - Washington: Blinken conferma nuovi aiuti a Kiev per 725 mln di dollari; «Per resistere all’esercito russo Gesù qui nasce sotto terra»; Mosca lancia un attacco record contro Kiev e avanza a Dnipropetrovsk.

Guerra Ucraina, Putin cambia strategia e amplia l'offensiva: migliaia di soldati verso Sumy e Kharkiv. La mappa del conflitto - Mentre il mondo è distratto dal conflitto tra Iran e Israele, Vladimir Putin sembra aver modificato i suoi obiettivi di guerra per includere nuovamente la conquista dell'intera ... ilmessaggero.it scrive

Ucraina, ecco come sta andando l'offensiva della Russia. Droni, crisi economica e avanzata: la situazione - A Kiev, per mesi, si è parlato di un'offensiva russa che puntava a conquistare altre regioni nell'est dell'Ucraina. Come scrive msn.com