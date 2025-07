Ucciso per cuffie da 15 euro a Rozzano | 27 anni a Daniele Rezza la pm | ‘Smarrito e trascurato dai genitori’

Una notte fatale a Rozzano ha cambiato per sempre due vite, con un gesto crudele e insensato. Daniele Rezza, 20 anni, è stato condannato a 27 anni di carcere per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffie da 15 euro. Un episodio che mette in luce le conseguenze drammatiche di una trascuratezza e di scelte irresponsabili, lasciando un segno indelebile nella memoria della comunità.

Daniele Rezza condannato per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua. Una coltellata al cuore per un paio di cuffie da 15 euro. È per questo che la Corte d'Assise di Milano ha condannato Daniele Rezza, 20 anni, a 27 anni di carcere. Il giovane è stato ritenuto colpevole dell' omicidio volontario e della rapina ai danni di Manuel Mastrapasqua, 31 anni, avvenuti nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 2024 a Rozzano. Il verdetto, pronunciato dalle giudici togati Antonella Bertoja e Sofia Fioretta, ha escluso una delle tre aggravanti – il nesso teleologico tra omicidio e rapina – ma ha riconosciuto la continuazione tra i due reati e le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti dei motivi futili e dell'orario notturno.

