Capi di stato in fuga recensione | Idris Elba e John Cena sono i leader di cui avremmo bisogno

Capi di stato in fuga porta sul grande schermo un mix esplosivo di umorismo e azione, con Idris Elba e John Cena nel ruolo di leader che avremmo tutti voluto vedere. Un film che diverte e riflette la realt√† pi√Ļ di molti thriller seri, disponibile su Prime Video. Preparati a scoprire una satira intelligente che, tra risate e adrenalina, ti far√† riflettere sul potere e la politica: perch√©, a volte, il nonsense √® il modo migliore per dire la verit√†.

Divertimento assicurato con il Primo Ministro Inglese e il Presidente degli Stati Uniti: un film folle, che descrive la realt√† meglio di un thriller serio di stampo classico. Su Prime Video. Quando in Ritorno al futuro Doc Brown, scienziato che vive nel 1955, chiede a Marty McFly, ragazzo che viene dal 1985, chi sia il Presidente degli Stati Uniti nel futuro, si sente rispondere Ronald Reagan. E scoppia in una risata. "E il vicepresidente chi √®, Jerry Lewis? Suppongo che Marilyn Monroe sia la First Lady e John Wayne il Ministro della Guerra!" dice divertito. Quarant'anni dopo abbiamo tutti capito che l'elezione di Reagan era soltanto l'inizio: si parla da tempo di George Clooney come papabile candidato per i Democratici, mentre da noi personaggi televisivi come Beppe Grillo hanno fondato un . 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Capi di stato in fuga, recensione: Idris Elba e John Cena sono i leader di cui avremmo bisogno

