Omicidio Rozzano Daniele Rezza condannato a 27 anni di carcere Aveva ucciso Mastrapasqua per delle cuffie da 15 euro

Un gesto insensato e cruente ha sconvolto Rozzano: Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni di carcere per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffie wireless da meno di 15 euro. La tragica vicenda evidenzia come la disperazione e la superficialità possano sfociare in tragedie irreparabili. Una sentenza che interroga sulla fragile linea tra impotenza e violenza.

Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata in strada a Rozzano lo scorso ottobre per un paio di cuffie wireless da pochi euro. Lo ha deciso la Corte di Assise di Milano. La Procura di Milano aveva chiesto una condanna a vent’anni. La procura aveva chiesto 20 anni. Una coltellata al petto per rubare delle cuffiette wireless da 14,99 euro, poi finite pochi minuti dopo in uno dei tanti cestini dell’immondizia di strada. È di vent’anni la pena richiesta dalla procura di Milano per Daniele Rezza, accusato di aver ucciso il 31enne Manuel Mastrapasqua nella notte dell’11 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: omicidio - rozzano - daniele - rezza

Agguato per gelosia a Rozzano: fermato per tentato omicidio il 20enne che ha sparato - Una notte di tensione a Rozzano: un'agguato per gelosia si trasforma in un tentato omicidio. I carabinieri della tenenza di Rozzano e della compagnia di Corsico hanno arrestato un 20enne, sospettato di aver aperto il fuoco contro un venticinquenne residente in zona.

La procura di Milano ha chiesto di condannare Daniele Rezza a vent'anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato e ucciso in strada a Rozzano lo scorso 11 ottobre per un paio di cuffie wireless da pochi euro. #ANSA Vai su Facebook

#Milano Ucciso per un paio di cuffiette. La procura ha chiesto una condanna a 20 anni per Daniele Rezza, accusato dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, 31anni, accoltellato in strada a Rozzano per un paio di cuffiette da pochi euro. Vai su X

Rozzano, omicidio di Manuel Mastrapasqua: Rezza rischia 20 anni; Omicidio Manuel Mastrapasqua, procura chiede 20 anni per Daniele Rezza: uccise per un paio di cuffie; Daniele Rezza uccise Manuel Mastrapasqua a Rozzano per le cuffiette da 14 euro: la Procura chiede 20 anni per il killer. La famiglia: «Non è giustizia».

Rozzano, condannato a 27 anni Daniele Rezza. Uccise per rubare le cuffiette da 14 euro - La Corte d'Assise di Milano ha inflitto sette anni di condanna in più rispetto a quelli chiesti dall'accusa: Daniele Rezza dovrà scontare 27 anni di carcere per aver rapinato e ucciso Manuel ... tg.la7.it scrive

Manuel Mastropasqua, Daniele Rezza condannato a 27 anni: ha ucciso per due cuffie da 15 euro il 31enne a Rozzano - Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata in strada a Rozzano lo scorso ottobre per un paio di cuffie ... Come scrive msn.com