Padovan rimanda la Juventus | Il suo Mondiale per Club è stato da 5,5 Poi analizza il mercato in entrata | Con questi tre colpi i bianconeri sarebbero da scudetto

Giancarlo Padovan, noto giornalista di JuventusNews24, analizza il recente Mondiale per Club della Juventus, assegnandogli un punteggio di 5.5. Ma il vero focus è sul mercato: con tre colpi strategici in entrata, i bianconeri potrebbero sognare di tornare a dominare in Italia e puntare allo scudetto. Ecco come queste mosse potrebbero fare la differenza nel futuro della Vecchia Signora.

Padovan, giornalista, ha analizzato l’andazzo della Juventus nel Mondiale per Club e ha indicato da quali colpi ripartire per dare l’assalto al titolo. Giancarlo Padovan ha parlato del Mondiale per Club della Juventus e di cosa necessitano i bianconeri per tornare grandi in Italia. Le sue parole ai microfoni e alle telecamere di Sky Sport. MONDIALE PER CLUB INSUFFICIENTE – « Voto di 5.5 per il Mondiale della Juventus che non arriva alla sufficienza, però sono arrivati dei segnali incoraggianti e si sono visti soprattutto ieri sera dopo aver giocato una partita tutt’altro che insignificante. Nel primo tempo ha fatto bene, soprattutto i primi 40 minuti molto bene e avrebbe anche potuto segnare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Padovan “rimanda” la Juventus: «Il suo Mondiale per Club è stato da 5,5». Poi analizza il mercato in entrata: «Con questi tre colpi i bianconeri sarebbero da scudetto»

In questa notizia si parla di: juventus - mondiale - club - padovan

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

#Calcio Dopo l'Inter, agli ottavi di finale del mondiale per club fuori anche la #Juventus. I bianconeri hanno perso 1-0 contro il Real Madrid. Nell'immagine di #FIFAClubWorldCup il programma dei quarti FIFA Club World Cup #RealJuve Vai su Facebook

Mondiale per Club, il Real Madrid elimina la Juventus. Tensioni in casa Inter; Real Madrid - Juventus; Mondiale per Club, Juventus-Manchester City: probabili formazioni e dove vederla in tv.

Padovan: "Mondiale da 5.5 per la Juventus. David buon acquisto ma con Osimhen e un centrocampista è da titolo" - La Juventus ha chiuso l’accordo con Jonathan David: dopo il bomber, caccia ad un altro colpo, c’è una esigenza ben particolare Jonathan David è il primo colpo della Juventus. Da informazione.it

Giancarlo Padovan critica il Mondiale per Club e consiglia David per la Juve - Le critiche al nuovo Mondiale per Club e le prospettive di mercato della Juventus secondo Giancarlo Padovan. Scrive msn.com