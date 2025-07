Il primo acquisto dell’era post Gasp | ufficiale l’arrivo di Kamaldeen Sulemana dal Southampton

L’Atalanta inaugura la nuova era con un colpo da 20 milioni: Kamaldeen Sulemana, talento ghanese classe 2002 proveniente dal Southampton, si unisce alla banda di Ivan Juric. Un acquisto che promette spettacolo e rinvigorisce le ambizioni nerazzurre. Con il suo arrivo, la Dea si prepara a scrivere nuove pagine di avventura nel campionato italiano. E il bello deve ancora iniziare...

Bergamo. Kamaldeen Sulemana è ufficialmente il primo acquisto dell' Atalanta dell'era Ivan Juric. La società nerazzurra ha comunicato mercoledì 2 luglio nel tardo pomeriggio l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno offensivo ghanese. Il classe 2002, in arrivo dal Southampton per una cifra che con i bonus può scollinare i 20 milioni di euro (circa 17 di parte fissa), è arrivato in Italia lunedì per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con i nerazzurri. Sulemana diventa così l'acquisto 'uno' post Gasperini: un profilo che Juric conosce bene, avendolo allenato durante la sua parentesi di 100 giorni ai Saints nella scorsa stagione: 2 gol e 2 assist in 15 partite, in una stagione terminata con la retrocessione (e l'esonero anticipato del tecnico croato).