Bagno Alpemare e altre mete beauty da Forte dei Marmi a Portofino sono il must-have dell'estate 2025. La stagione, appena iniziata, promette scintille di relax e benessere, grazie a spa con i piedi sulla sabbia e trattamenti esclusivi in location mozzafiato. Scoprire le destinazioni beauty italiane è il modo migliore per vivere un'estate indimenticabile, tra lusso e relax, senza mai lasciare il nostro incantevole Paese. Perché ogni vacanza merita di essere un'esperienza di puro benessere.

La bella estate è solo agli inizi ma promette grandi scintille. Il mondo del beauty ce la mette tutta per renderla ancora più bella e confortevole, e per aumentare quella sensazione di benessere che le giornate spensierate della bella stagione promettono. Orientarsi nelle destinazioni beauty dell'estate 2025 può essere una buona idea di vacanza. Qualunque sia, se restate in Italia, ci sono mete da non perdere. Spa con i piedi sulla sabbia, beauty boutique in località esclusive, nuovi saloni per capelli da sperimentare nelle città d'arte. Non perdetevele. A Forte dei Marmi, tra il bagno Alpemare e l'Annetta.