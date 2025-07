Borsa | l' Europa chiude contrastata Parigi +0,99% Londra -0,12%

Le borse europee chiudono in modo contrastato, riflettendo un clima di incertezza tra gli investitori. Parigi si mantiene in progresso, con uno 0,99%, mentre Londra registra una leggera flessione dello 0,12%. Francoforte e Madrid chiudono invece in rialzo, offrendo segnali di resilienza nel panorama finanziario continentale. In questo contesto, analizzare le dinamiche di mercato diventa cruciale per capire le prossime mosse degli investitori e le opportunità emergenti.

Chiusura contrastata per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,99% a 7.738 punti e Londra ha ceduto lo 0,12% a 8.774 punti. In rialzo Francoforte (+0,49% a 23.790 punti) e Madrid (+0,33% a 14.037 punti). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude contrastata, Parigi +0,99%, Londra -0,12%

Borsa: Europa apre contrastata, Parigi -0,15%, Londra +0,84% - Le principali borse europee aprono la giornata in modo contrastato, con Parigi in calo dello 0,15% e Londra in crescita dello 0,84%.

Borsa: Europa su nel finale, New York contrastata, Milano +0,45% - Borse europee positive nel finale, con Parigi (+1,05%) in prima linea, seguita da Milano (+0,45%), Madrid (+0,35%), Francoforte (+0,22%) e Londra (- Lo riporta msn.com