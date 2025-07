Osce | delegazione parlamentare italiana all’Assemblea annuale di Porto

Porto – La Delegazione parlamentare italiana, guidata dal presidente Eugenio Zoffili e composta da eminenti deputati e senatori, si prepara a rappresentare l’Italia alla 32ª sessione annuale dell’OSCE. Un momento cruciale per rafforzare la cooperazione europea e affrontare le sfide di sicurezza globali. La partecipazione attiva di questa delegazione testimonia l’impegno del nostro Paese nel promuovere stabilità e dialogo internazionale, mobilitando risorse e diplomazia per un futuro più sicuro e unito.

PORTO – La Delegazione parlamentare italiana, guidata dal presidente Eugenio Zoffili e composta dai deputati Vincenzo Amendola, Fabrizio Comba, Mauro Del Barba, Emanuele Loperfido, Federica Onori, Catia Polidori e dai senatori Alessandro Alfieri, Gianluca Cantalamessa, Giuseppe De Cristofaro e Anna Bilotti, partecipa alla 32ª sessione annuale dell'Assemblea parlamentare OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che si è aperta domenica 29 giugno a Porto, in Portogallo. I lavori termineranno mercoledì 3 luglio. L'agenda dei lavori prevede le riunioni dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni e l'elezione degli organi interni.

