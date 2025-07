Nuovo robot chirurgico in ospedale di Livorno sindaco Salvetti | Salto di qualità eccezionale per nostra sanità

Un innovativo salto di qualità per la sanità di Livorno: l’ospedale locale ha inaugurato la piattaforma robotica Versius CMR, simbolo di progresso e eccellenza. Questo straordinario passo avanti, celebrato dal sindaco Salvetti e dalla Regione Toscana, apre nuove frontiere nelle cure mediche, garantendo interventi più precisi e meno invasivi. Una svolta che mette la nostra città all’avanguardia nel panorama sanitario nazionale.

LIVORNO – Inaugurato all’ospedale di Livorno una nuova piattaforma robotica. L’ Azienda USL Toscana Nord Ovest ha presentato mercoledì 2 luglio la nuova piattaforma robotica Versius CMR, entrata in funzione con il primo intervento all’ospedale di Livorno il 27 giugno scorso. La presentazione con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco Luca Salvetti, la direttrice della ASL Toscana Nord Ovest Letizia Casani, il consigliere regionale Francesco Gazzetti, oltre al rappresentante di Eni Filippo Uberti. Robot chirurgico acquisito con il contributo di Eni, “a seguito dell’accordo innovativo finalizzato alla diffusione della chirurgia robotica nei presidi ospedalieri di Livorno e Massa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

