nuovo stop alla produzione per cassino plant stellantis

La produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino subisce una nuova battuta d'arresto, con i reparti principali ancora fermi fino all’11 luglio. Dopo giorni di inattività, la prolungata sospensione desta preoccupazioni tra i lavoratori e gli esperti del settore. La domanda che si pone ora è: quale sarà il futuro di questo polo industriale e come influirà sul mercato automobilistico italiano?

I lavoratori dello stabilimento Stellantis Cassino Plant, fermi dal 28 giugno scorso, non torneranno in fabbrica lunedì 7 luglio. L'azienda ha annunciato oggi la proroga del fermato produttivo fino a venerdi 11 luglio compreso. Resteranno fermi i reparti Montaggio, Lastratura, Verniciatura e collegati. Le linee produttive di Piedimonte San Germano hanno lavorato appena 61 giorni dall'inizio del 2025 su un totale di 116 giornate lavorative potenziali, con oltre 50 giornate di fermo e quasi tutte dovute alla stessa causa: l'assenza di ordini per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio e per la Maserati Grecale prodotte in provincia di Frosinone.

