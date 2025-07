Uomini e Donne problemi tra Ruggiero D’Andrea e Barbara De Santi? La risposta dell’ex cavaliere

L’amore tra Ruggiero D’Andrea e Barbara De Santi, un tempo tra le coppie più amate del Trono Over di Uomini e Donne, sembra attraversare una crisi. La loro assenza dai social e le parole dell’ex cavaliere hanno acceso i sospetti tra i fan, desiderosi di scoprire cosa sta davvero accadendo. La loro storia, nata nel 2024-2025, potrebbe essere giunta a un punto di svolta... ma quale sarà il lieto fine?

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea non si mostrano più insieme sui social da settimane. Una distanza che preoccupa i fan, soprattutto perché la loro storia d’amore era una delle più seguite tra quelle nate nel Trono Over di Uomini e Donne. I due avevano lasciato il programma nella stagione 2024-2025 per viversi lontano dalle telecamere. Tuttavia, qualcosa sembra essersi incrinato. E le recenti parole di Ruggiero alimentano i dubbi sulla fine della relazione. Il periodo difficile di Barbara De Santi. Da inizio giugno 2025, Barbara De Santi sta affrontando un momento estremamente delicato. Sua sorella è stata vittima di un grave incidente stradale ed è stata sottoposta a un’operazione d’urgenza. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it