Il bancomat gli mangia la tessera | lui prende una fioriera e la getta contro lo sportello | denunciato

Un episodio di frustrazione e rabbia scuote la tranquilla Broni, dove un uomo di 35 anni ha reagito violentemente alle difficoltà con il bancomat, scaricando la propria frustrazione su una fioriera. La sua reazione impulsiva gli è costata cara: denunciato per danneggiamento. La vicenda ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra disagio e reazione e l'importanza di trovare sempre vie più pacifiche per affrontare le difficoltà.

Broni (Pavia), 2 luglio 2025 - Quando lo sportello automatico gli ha 'mangiato' la tessera del bancomat ha perso la pazienza e lo ha danneggiato, scagliandovi contro una fioriera trovata nelle vicinanze. L'uomo, 35enne originario dell'Ecuador, residente a Broni, operaio senza precedenti, è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato di danneggiamento. L'episodio risale alla serata di martedì scorso, 24 giugno, ma il deferimento all'autorità giudiziaria è giunto al termine dell'attività d'indagine resa nota oggi, mercoledì 2 luglio, con nota stampa dei carabinieri. Lo sportello automatico danneggiato è quello delle Poste, in via Gramsci a Broni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it