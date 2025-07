Collaborazione di crunchyroll con un grande cantante per i fan di one piece

L’estate si infiamma di novità con la collaborazione tra Crunchyroll, Hime e Ado, portando una collezione di abbigliamento esclusiva per i fan di One Piece. Questa linea, ricca di design chibi e stile unico, celebra l’amore per l’anime e la musica giapponese. Un’idea brillante che unisce magia, musica e moda, rendendo questa estate davvero indimenticabile per tutti gli appassionati. La collezione coincide con la tournée mondiale di...

collaborazione tra Hime e Ado: una nuova collezione di abbigliamento esclusiva di crunchyroll. Una delle collaborazioni più attese dell’estate sta per prendere vita grazie a Crunchyroll, che lancerà una linea di merchandise dedicata ai fan di One Piece e alla sua mascotte adorabile, Hime. La collezione, caratterizzata da design in stile chibi, presenta anche la popolare artista J-Pop Ado. Questa iniziativa coincide con la tournée mondiale di Ado, denominata “Hibana”, supportata dal servizio di streaming come parte della promozione. un’anteprima della collaborazione: merchandise in edizione limitata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Collaborazione di crunchyroll con un grande cantante per i fan di one piece

In questa notizia si parla di: crunchyroll - collaborazione - piece - cantante

La cantante giapponese Ado farà tappa a Milano per il suo secondo tour mondiale; Ado pubblica il secondo video musicale di ONE PIECE FILM RED dal titolo “I’m invincible”; Ascolta un'anteprima della canzone 'Fleeting Lullaby' di Ado.

One Piece è disponibile su Crunchyroll Italia - Tom's Hardware - Crunchyroll Italia rende disponibili i primi storici 61 episodi della serie animata mentre fra poco riprenderà il simulcast. Da tomshw.it

One Piece: in arrivo 5 nuove saghe su Crunchyroll Italia - Continua l'evento di Anime al Cinema, progetto di Nexo Studios con la collaborazione di Yamato Video, con Ken il guerriero - tomshw.it scrive