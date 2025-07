I Cesaroni cacciano i bimbi dal centro estivo e occupano la scuola per le riprese I genitori | Siamo furiosi

ha lasciato genitori, insegnanti e bambini sbalorditi e frustrati. La loro estate si trasforma in un set cinematografico, privandoli di spazi dedicati al divertimento e alla crescita. È fondamentale che le autorità ascoltino le loro voci e trovino una soluzione che tuteli il benessere dei più piccoli, perché l'infanzia merita più di un set televisivo.

I banchi erano pronti, le educatrici avevano pianificato giochi e laboratori, e i bambini della scuola dell’infanzia “Coccinella” erano già entrati nello spirito dell’estate. Ma a sconvolgere la routine del centro estivo a Garbatella è arrivato un annuncio improvviso: l’edificio verrà trasformato, dall’ 11 luglio, nel set della settima stagione de I Cesaroni, la celebre serie ambientata proprio tra i lotti del quartiere romano. Una notizia che ha colto di sorpresa le famiglie, già alle prese con la gestione dei figli in una città arroventata dal caldo. Il disagio è concreto: i bambini iscritti al centro estivo saranno trasferiti in un’altra struttura, la materna “Girasole colorato”, a 750 metri di distanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - I Cesaroni “cacciano” i bimbi dal centro estivo e occupano la scuola per le riprese. I genitori: «Siamo furiosi»

