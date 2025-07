Tornado | un western samurai avvincente che mescola generi ma delude le aspettative

Tornado, un Western samurai che prometteva un'avventura avvincente con un mix di generi innovativo, si scontra però con alcune criticità che ne frenano il potenziale. Diretto da John Maclean, il film si distingue per scelte stilistiche audaci e un cast di alto livello, la cui recitazione arricchisce la narrazione incentrata sulla vendetta. Il cast di Tornado contribuisce in modo significativo a elevare la qualità complessiva dell’opera, anche se non riesce a colmare completamente le lacune narrative e di ritmo.

