Lo incontra per caso in Darsena e lo colpisce con due coltellate alla schiena | sangue in pieno centro a Savona

Un episodio scioccante scuote il cuore di Savona: in pieno centro, un giovane di 24 anni ha sferrato due coltellate alla schiena di un uomo durante una lite in Darsena. L’intera città si chiede cosa abbia scatenato questa violenta reazione e se ci siano state precedenti tensioni. La vicenda ha portato all’arresto del protagonista, ma resta ancora molti dettagli da chiarire. La città ora spera in un rapido e giusto approfondimento dei fatti.

A Savona, un giovane di 24 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un uomo durante una lite in Darsena.

Savona, 27enne ferito a coltellate in Darsena. È grave - Una notte segnata da violenza a Savona, dove un ragazzo di 27 anni è stato brutalmente ferito con due coltellate in Darsena.

