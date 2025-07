Contratto metalmeccanici spiraglio sul rinnovo | gli industriali convocano i sindacati

Dopo mesi di tensioni e scioperi, si apre uno spiraglio positivo nel rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Federmeccanica e Assistal hanno convocato i sindacati per il 15 luglio, indicando una volontĂ di dialogo e collaborazione. L'atmosfera sembra piĂą aperta, offrendo speranze di un accordo che possa portare stabilitĂ e prosperitĂ al settore. La ripresa delle trattative rappresenta un passo fondamentale verso un futuro condiviso e sostenibile.

C'è uno spiraglio sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Dopo mesi di stallo e 40 ore di sciopero, la trattativa è pronta a ripartire. Federmeccanica e Assistal hanno convocato i sindacati il 15 luglio al tavolo negoziale. "Siamo confidenti che il confronto si svolga senza alcuna pregiudiziale", scrivono i presidenti delle due associazioni datoriali Federico Visintin e Roberto Rossi. In mattinata si erano mosse anche Unionmeccanica e Confapi, in rappresentanza delle piccole e medie imprese metalmeccaniche che occupano circa 400mila lavoratrici e lavoratori. Articolo in aggiornamento

