Se ti avventuri nell'invio del modello 730 precompilato senza apportare modifiche, rischi di incappare in errori che potrebbero costarti caro. Roma, 2 luglio 2025 – In un mondo dove la fretta prevale sulla precisione, è fondamentale conoscere i rischi reali di questa scelta. Non lasciare che la superficialità comprometta la tua posizione fiscale: scopri cosa potrebbe succederti e come proteggerti al meglio.

Roma, 2 luglio 2025 – In un contesto sociale in cui la dichiarazione dei redditi viene spesso affrontata all’ultimo minuto, è probabile che la rapidità di invio prevalga sulla precisione. Non si tratta necessariamente di irresponsabilità , ma piuttosto di una combinazione tra fretta, mancanza di competenze tecniche e desiderio di togliersi il pensiero. Qualunque sia la motivazione, nel 2024, i dati restituiti al Fisco raccontano che il 52% degli italiani ha inviato il modello 730 utilizzando la modalità precompilata semplificata. Per Unico Pf c'è tempo fino al 31 ottobre I dati delle dichiarazioni nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 730 precompilato, tutti i rischi dell’invio senza modifiche

