Isola Teresanna Pugliese in lacrime prima della finale | Ero insicura e senza autostima mio marito mi ha salvata

Prima della tanto attesa finale dell'Isola dei Famosi 2025, Teresanna Pugliese si apre come mai prima d'ora, condividendo le sue fragilità e il percorso di rinascita. Tra lacrime e ricordi, rivela come l’amore e il sostegno del marito Giovanni Gentile siano stati la chiave per riscoprire se stessa. Un racconto di speranza e di forza che cattura il cuore di chi ha affrontato sfide simili. Continua a leggere.

A poche ore dalla finale dell'Isola dei Famosi 2025, Teresanna Pugliese si lascia andare a un lungo sfogo sul suo passato e si commuove sul rapporto con il marito Giovanni Gentile. I due non erano mai stati lontani per così tanto tempo: "Grazie a lui, oggi ho tutto quello che desideravo da bambina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

