Cocaina hashish e marijuana ovunque | casa trasformata in un supermercato della droga a Torino

A Torino, la scoperta sconvolgente di una casa trasformata in un supermercato della droga ha portato all'arresto di un trentenne. Tra cocaina, hashish e marijuana, l’appartamento diventava un punto di riferimento per lo spaccio nella zona. La polizia, intervenuta con fermezza, ha convalidato l’arresto, segnando un passo importante nella lotta contro il traffico illecito. Una vicenda che evidenzia quanto sia cruciale mantenere alta l’attenzione sulle piazze di spaccio nelle nostre città .

Torino, sequestrati oltre due chili di droga in casa: arrestato un trentenne - La perquisizione della polizia nel quartiere Madonna di Campagna rivela cocaina, hashish e marijuana Una perquisizione effettuata dalla polizia di Stato in un’abitazione del quartiere Madonna di Campa ... Come scrive msn.com