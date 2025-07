Come funziona il Protocollo emergenza caldo e perché può essere il test per nuove relazioni industriali

Il Protocollo emergenza caldo rappresenta un passo fondamentale per affrontare le sfide di una crescente ondata di temperature elevate nei luoghi di lavoro. Sviluppato con il coinvolgimento di Governo, sindacati e associazioni datoriali, questo accordo mira a promuovere misure concrete di prevenzione e protezione, ponendo le basi per nuove relazioni industriali che pongano al centro la salute dei lavoratori. Ma come funziona davvero e perché può segnare un cambiamento duraturo?

Oggi al Ministero del Lavoro il Governo ha varato, con CGIL, CISL, UIL e le associazioni datoriali, un Protocollo operativo per la gestione dei rischi da calore nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di promuovere misure concrete di prevenzione e protezione per i lavoratori esposti a temperature elevate. Il documento — di natura non vincolante ma di forte valenza politico-istituzionale — individua una serie di azioni organizzative, formative e tecnologiche da attuare sia nei settori pubblici che privati, a partire da quelli a maggiore esposizione come edilizia, agricoltura, logistica, trasporti, vigilanza e industria manifatturiera. 🔗 Leggi su Open.online

