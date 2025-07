LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | Nannucci rimonta d’oro nei 200 sl! Del Signore argento attesa per Giannelli

L’emozione è alle stelle ai Campionati Europei Juniores di nuoto 2025: l’Italia si distingue con imprese straordinarie, tra rimonte epiche e medaglie attese. Nannucci conquista l’oro nei 200 stile libero, mentre Del Signore vola in finale nei 50 dorso. Segui ogni emozione in diretta, perché il meglio deve ancora arrivare: resta aggiornato e vivi insieme a noi questa spettacolare rassegna continentale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23: ARGENTOOOOOOOOOO DEL SIGNOREEEEEE! Bella gara dell’azzurro che va vicino anche all’oro ed è secondo alle spalle del russo Iakovlev 18.21: C’è Daniele Del Signore in finale con il secondo tempo delle semifinali nei 50 dorso. Questi i protagonisti: 1 John Shortt IRL 25.63 2 Mantas Kauspedas LTU 25.52 3 Mikhail Shcherbakov AIN 25.36 4 Georgii Iakovlev AIN 24.98 5 Daniele Del Signore ITA 25.17 6 Martin Michael Kizierowski Palomo ESP 25.44 7 Rio Daodu GBR 25.57 8 Sebestyen Papp HUN 25.70 18.17: Peccato! Quarto posto per Chiara Lamanna che sfiora il podio con il tempo di 28”40. 🔗 Leggi su Oasport.it