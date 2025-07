Rugani dichiarazione d’amore alla Juve | Indossare questa maglietta è così speciale per me che non credo mi abituerò mai E sul futuro… – FOTO

Daniele Rugani si confessa con il cuore, rinnovando il suo amore incondizionato alla Juventus. Nonostante le recenti delusioni, la sua passione per i colori bianconeri brucia più forte che mai. La maglietta indossata diventa simbolo di dedizione e speranza, un messaggio di impegno e di fiducia nel futuro. Per Rugani, ogni sfida rappresenta un’opportunità di crescita, e questa è solo l’inizio di un nuovo capitolo per la Juve.

Rugani, dichiarazione d'amore alla Juve: «Indossare questa maglietta è così speciale per me che non credo mi abituerò mai». Il suo messaggio. Dopo l'eliminazione della Juve dal Mondiale per Club contro il Real Madrid, Daniele Rugani ha voluto esprimere il suo dispiacere per la sconfitta, ma anche la sua determinazione a lottare per il futuro del club. Il difensore bianconero ha pubblicato un messaggio sui social per condividere le sue riflessioni con i tifosi, ribadendo l'importanza di indossare la maglia della Juve e il desiderio di tornare più forti. Nel suo post, Rugani ha scritto: « Dal primo giorno, sempre pronto a lottare per questo stemma! Indossare questa maglietta sarà sempre così speciale per me che non credo mi abituerò mai.