Omicidio di Manuel Mastrapasqua la mamma | Daniele Rezza deve fare tutti i 27 anni in carcere

Un dramma che scuote l’anima della comunità: Angela Brescia, madre di Manuel Mastrapasqua, commenta con amarezza la condanna di Daniele Rezza, reo di aver tolto la vita a suo figlio. La sentenza di 27 anni di carcere segna una triste vittoria per la giustizia, ma non può lenire il dolore di una perdita incolmabile. La ferita di una famiglia si rimargina solo con verità e speranza.

Con queste parole, Angela Brescia ha commentato la condanna nei confronti del giovane che ha ucciso suo figlio, a Rozzano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Manuel Mastrapasqua, la mamma: "Daniele Rezza deve fare tutti i 27 anni in carcere"

In questa notizia si parla di: omicidio - manuel - mastrapasqua - mamma

Lite finita in omicidio: Luca De Bonis ha inferto all’amico Manuel Millefanti una coltellata per uccidere - Una lite tragica tra amici si è trasformata in omicidio ad Oltrona San Mamete, Como. Luca De Bonis ha inferto una coltellata mortale a Manuel Millefanti, scatenando un dramma che ha segnato profondamente la comunità locale.

La procura di Milano ha chiesto di condannare Daniele Rezza a vent'anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, 31enne accoltellato e ucciso in strada a Rozzano lo scorso 11 ottobre per un paio di cuffie wireless da pochi euro. La procura ha chiesto di es Vai su Facebook

“Non vivo, sopravvivo perché ho altri due figli”. La mamma di Manuel Mastrapasqua scrive ai giudici e invoca “giustizia”; Manuel Mastrapasqua ucciso per le cuffiette, condannato a 27 anni di carcere Daniele Rezza; Manuel Mastrapasqua, al processo l'audio dell'omicidio. Il pm chiede 20 anni per Daniele Rezza, la famiglia: «.

Manuel Mastrapasqua, al processo l'audio dell'omicidio: «Ucciso mentre inviava un vocale alla fidanzata». La mamma esce dall'aula - La procura di Milano ha chiesto di condannare Daniele Rezza a vent'anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, 31enne accoltellato e ucciso in strada ... Segnala msn.com

Manuel Mastropasqua, Daniele Rezza condannato a 27 anni: ha ucciso per due cuffie da 15 euro il 31enne a Rozzano - Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata in strada a Rozzano lo scorso ottobre per un paio di cuffie ... msn.com scrive