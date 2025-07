Puff Daddy assolto dalle accuse di traffico sessuale ma colpevole per il reato di prostituzione

Puff Daddy, noto rapper e producer, esce da un tumultuoso processo con un verdetto sorprendente: assolto dalle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere, ma colpevole di prostituzione. Dopo giorni di deliberazioni, la giuria ha deciso per lui una sentenza che cambia le carte in tavola, ridimensionando i rischi e aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera. La vicenda dimostra come la giustizia possa sorprendere anche nei casi più complessi.

Puff Daddy è «non colpevole» per i due capi d’imputazione di traffico sessuale né per associazione a delinquere. Lo riporta la Cnn. È stato invece ritenuto colpevole di traffico per la prostituzione. Dopo due giorni di camera di consiglio, la giuria nel processo a carico di Sean «Diddy» Combs ha comunicato di aver raggiunto un verdetto su quattro delle accuse a suo carico. In questo modo il rapper e produttore non rischia l’ergastolo, essendo stato ritenuto non colpevole per le accuse più pesanti. A ballare ancora però ci sono 20 anni di carcere che la difesa proverà a controbattere. Prima di tutto con la proposta di una cauzione da un milione di dollari, che però l’accusa ha già rifiutato dichiarandosi sfavorevole riguardo un’eventuale scarcerazione di Diddy. 🔗 Leggi su Open.online

