LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | Nannucci rimonta d’oro nei 200 sl! Attesa per Giannelli e De Signore

L'emozione dei Campionati Europei Juniores di nuoto 2025 è alle stelle! Tra proteste di gloria e sorprese, i giovani talenti si sfidano in acque agitate, regalando performance da brivido. Con la diretta sempre aggiornata, non perderti neanche un istante di questa incredibile avventura sportiva. La passione, la determinazione e l’energia dei nostri atleti ci trascinano verso traguardi sorprendenti: il nuoto europeo scrive una nuova pagina di storia.

18.14: È il momento della finale dei 50 dorso donne con Chiara Lamanna. Queste le protagoniste: 1 Chiara Lamanna ITA 28.80 2 Martine Damborg DEN 28.53 3 Daria-Mariuca Silisteanu ROU 28.50 4 Blythe Kinsman GBR 28.17 5 Varvara Hlushchenko POL 28.49 6 Jeanne Lechevalier FRA 28.50 7 Emilija Pociute LTU 28.72 8 Sara Costa de Vicente ESP 28.87 18.12: Sesto posto per Alberto Ferrazza che ci ha provato fino alla fine chiudendo con il crono di 1'48"78. Oro per l'austriaco Giefing che ha vinto con 1'46"88 la battaglia con il lituano Juska, argento con 1'47"03, terzo posto per il norvegese Sorensen con 1'47"47

Benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad, in Croazia! Oggi si svolgerà la gara femminile di 10 km, con le atlete Taddeucci e Pozzobon pronte a dare il massimo.

DIRETTA LIVE - Azzurri subito a caccia di podi nella giornata di apertura degli Europei juniores a Samorin. L'Italia punta sulle staffetta veloci e su Taddei nei 400 misti ma sono tanti gli italiani qualificati per le semifinali. Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti

