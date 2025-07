Festival di Sanremo la Rai pensa al futuro e registra i nuovi nomi

Il Festival di Sanremo, simbolo della musica italiana, si trova a un punto di svolta cruciale. La Rai sta valutando nuove strategie per garantire il futuro dell'evento, ma le tensioni con il Comune di Sanremo rendono incerto il cammino verso l'edizione 2027. Tra ipotesi e discussioni, il prestigioso festival potrebbe lasciare il suo tradizionale contesto, aprendo a un nuovo capitolo della musica italiana. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare la storia del Festival e della canzone italiana.

Tra la città di Sanremo e il Festival, il futuro è incerto. Secondo le ultime indiscrezioni, i vertici Rai starebbero valutando varie ipotesi per un nuovo Festival della Canzone Italiana. Tra il Comune di Sanremo e la Rai l'aria è più tesa che mai, tanto che per l'edizione 2027 iniziano a trapelare diverse ipotesi riguardanti il futuro della manifestazione canora. Il Festival infatti, se non si dovesse raggiungere un accordo, potrebbe lasciare la città dei fiori. Ecco cosa sta succedendo. Un Festival itinerante Le ipotesi sono diverse. La prima è quella di un Festival itinerante: secondo Il Messaggero ogni anno il Festival potrebbe arrivare in una città diversa, attraversando così il Paese.

