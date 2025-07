Sicurezza in aeroporto, Orio adotta un nuovo metodo e fa da apripista in Europa.

L’aeroporto di Orio al Serio si distingue ancora una volta, adottando il nuovo sistema SeMS dell’Iata e diventando il primo in Europa a farlo. Questo avanzato metodo di gestione della sicurezza rappresenta un passo decisivo verso un’industria più sicura e all’avanguardia. Con un impegno così forte, lo scalo bergamasco si pone come esempio da seguire, promuovendo una cultura della sicurezza solida, proattiva e sostenibile, allineata agli standard internazionali più elevati.

L’aeroporto di Orio al Serio compie un ulteriore passo avanti in ambito sicurezza, diventando il primo aeroporto europeo ad aderire ufficialmente al programma SeMS ( Security Management System ) dell’ International Air Transport Association ( Iata ). “Un impegno di alto livello”, spiegano dallo scalo bergamasco, “che testimonia la continua attenzione nella promozione di una cultura della sicurezza solida, proattiva e sostenibile, allineata agli standard internazionali più evoluti del settore dell’aviazione civile”. Il programma SeMS è stato sviluppato per offrire alle organizzazioni del comparto aereo – compagnie, aeroporti e operatori – una struttura metodologica avanzata per analizzare, rafforzare e far crescere i propri sistemi di gestione della sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it